Aslı Enver kimdir? Aslı Enver’in hayatına dair merak edilenler…

Aslı Enver’in hayat hikayesi ve kişisel özellikleri merak ediliyor. Güzel oyuncunun özel yaşamı, yer aldığı yapımlar, burcu, göz rengi ve memleketi dahil Aslı Enver'in az bilinenleri haberimizde…

Aslı Enver magazin dünyasının sık sık gündemine gelen bir isim. Güzel oyuncunun biyografisi televizyon dizileri ve sinema filmleri ve hayatında dair merak edilenler şu şekilde;

ASLI ENVER KİMDİR?

Aslı Enver, 10 Mayıs 1984 tarihinde Londra’da ailesinin ikinci çocuğu olarak doğdu. Bir ağabeyi bir de kız kardeşi var. Annesi Dilek Hanım eğitim için Türkiye’den Londra’ya gittiğinde tekstilci babasıyla orada tanışıp evlenmiş. İlkokulu Londra’da okudu. Aslı Enver 1996 yılına kadar 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Londra’dan İstanbul’a taşındı.

Pera Güzel Sanatlar Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Haliç Üniversitesi’nin Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 2003 yılında Hayat Bilgisi adlı dizide oynadı, 2007 yılında Kanal D’de yayınlanmaya başlayan Kavak Yelleri adlı gençlik dizisinde başrol Mine Ergun karakterini canlandırdı.

Aslı Enver, 2007 – 2011 yılları arasında Kavak Yelleri adlı dizide İbrahim Kendirci, Dağhan Külegeç, Pelin Karahan, Sarp Apak ile birlikte başrolde oynadı. 2012 yılında yine başrolde Suskunlar dizisinde oynadı. 2013 yılında da Kayıp dizisinde ve Tamam Mıyız? adlı sinema filminde oynadı. Aslı Enver, 13 Temmuz 2012 tarihinde oyuncu Birkan Sokullu ile evlendi. 26 Ağustos 2015 tarihinde boşandıklarını duyurdular.

TELEVİZYON DİZİLERİ

2002- Uzay Sitcomu Konuk oyuncu

2003- Hayat Bilgisi Hazal Yardımcı Oyuncu

2007-2011 Kavak Yelleri

2012- Suskunlar Ahu Kumral Umur Turagay

2013- 2014 Kayıp

2014- Bana Artık Hicran De

2015- Mutlu Ol Yeter

2016- Kış Güneşi

2017- İstanbullu Gelin

SİNEMA FİLMLERİ

2002- Ayna

2013- Tamam mıyız?

2016- Kardeşim Benim

Burcu

Boğa

Göz Rengi

Kahverengi

Doğal Saç Rengi

Koyu Kahverengi

Kilosu

54

Boyu

1.68 Cm