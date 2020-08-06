Aslı Enver poz verdi kardeşi çekti

‘İstanbullu Gelin’ dizisinden sonra yeni bir proje ile adı anılmayan Aslı Enver hakkında çıkan aşk haberiyle magazin gündeminde yerini almaya devam ediyor. Enver şimdi de çıktığı tekne turundan paylaşımlarda bulundu.

Şarkıcı Murat Boz ile ayrılığı magazin gündeminde uzun süre konuşulan Aslı Enver'in adı ilişkinin sonrasında pek çok isimle anıldı. Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile yemeğe çıkarak anlaşamadıklarına karar verdikleri konuşulan Aslı Enver'in şimdilerde ise basketbolcu Kerem Tunçeri'nin yakın markajında olduğu iddia ediliyor.

Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre; Kerem Tunçeri, Aslı Enver'le yeniden görüşebilmek için ortak arkadaşlarını devreye soktu. Tunçeri’nin bu çabalarına karşılık vermeyen Aslı Enver ailesiyle tekne turuna çıktı. Kardeşi Anıl Enver'in çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncuya beğeni yağdı.

Turuncu pareosu ve güneş gözlüğüyle kardeşine poz veren Aslı Enver'in doğal hali takipçilerinden tam not aldı.

Fotoğraf seçimi konusunda kararsızlık yaşayan başarılı yıldız gönderisinin altına “Hobbit iş başında” notunu düşerek kardeşini de etiketledi.