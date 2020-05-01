Aslı Enver takipçilerinin sorularını yanıtladı

Oyuncu Aslı Enver, karantina günlerinde pek çok ünlü isim gibi takipçileriyle daha yakın iletişim kurabilmek adına onlardan gelen soruları yanıtladı.

Instagram hesabının sağladığı soru-cevap bölümü üzerinden sevenlerinin kendisine sorular yöneltmesini isteyen Enver hepsini büyük bir samimiyetle cevapladı. Kısa bir süre önce adı eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile anılan Aslı Enver bir takipçisinin yönelttiği ‘Kalp mi mantık mı? Hangisini dinleyelim?’ şeklindeki sorusuna verdiği ‘Otuz yaşından sonra mantık. Deneyelim en azından’ diyerek aşk hayatında aldığı kararlar üzerine bir fikir vermiş oldu.

İşte Aslı Enver’e yöneltilen sorular ve yanıtları:



