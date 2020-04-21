Aslı Enver ve Kerem Tunçeri aşkını ifşalar bitirdi

Oyuncu Aslı Enver yaklaşık bir aydır beraber olduğu eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile olan ilişkisini bitirme kararı aldı.

Aralarındaki etkileşim ve yaşadıkları birliktelikle 2020’nin ilk sürpriz aşkı olan Kerem ile Aslı arasındaki beraberlik çabuk bitti.

Kerem Tunçeri'nin sosyal medya fenomenleri tarafından ifşa olan mesajları sonrası Aslı Enver bir aylık ilişkisini bitirme kararı aldı. Ayrılıkta Enver'in ailesinin “Bu ilişki sana göre değil” sözleri de etkili oldu. Aslı Enver, Kerem Tunçeri kendisine ulaşamasın diye de telefonda engeli bastı!

ORTAYA ÇIKAN MESAJLAŞMALAR ETKİLİ OLDU

İkilinin aşk yaşadıklarına dair haberler magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Ardından Tunçeri’nin 4 kadına attığı mesajlar ortalığı karıştırmıştı. Henüz bir aydır birlikte olan çiftin, Tunçeri’nin peş peşe çıkan ifşalarından sonra görüşmeyi bıraktığı öğrenildi. İkiliye yakın isimlerden alınan bilgiye göre, Enver ve Tunçeri görüşmeyi kesti.