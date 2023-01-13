Aslı Enver’den ‘cinsiyet’ açıklaması

Geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturan Aslı Enver tiyatro çıkışı görüntülendi. İlk bebeğini bekleyen Enver, hamilelik süreci hakkında konuştu.

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6 aydır aşk yaşadığı Berkin Gökbudak ile sürpriz bir şekilde evlenen Aslı Enver’in nikahtan hemen sonra hamile olduğu iddia edilmişti. Enver ise bu iddiaları hiçbir zaman reddetmedi.

Tiyatro oyunu sonrası görüntülenen Aslı Enver, hamilelik süreciyle ilgili ilk kez bu kadar açık konuştu.

Muhabirlerin “Bebeğin cinsiyeti belli oldu mu?” sorusuna yanıt veren güzel oyuncu, “Her şey yolunda. Cinsiyeti henüz belli olmadı. Aşerme durumum da yok, güzel geçiyor” dedi.