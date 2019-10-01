Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Aslı Enver’den İspanya paylaşımı
Aslı Enver’den İspanya paylaşımı
Uzun bir süredir devam ettirdikleri ilişkileri evlilik yolunda ilerleyen Aslı Enver ve Murat Boz birlikte çıktıkları İspanya tatilinden paylaşımda bulundu.
Magazin 1 Ekim 2019 - 13:27

Yaşadıkları tutku dolu aşkla magazin gazetelerinin ve dergilerinin sayfalarını süsleyen Aslı Enver ile Murat Boz, fırsat buldukça soluğu yurt dışında alıyor. İkisi de temposu son derece yoğun işlerde çalışan sevgililer işlerinden fırsat buldukça kaçamak tatiller yapıyor.

ASLI POZ VERDİ

Geçtiğimiz günlerde yine benzer bir tatil fırsatı yakalayan ikili soluğu İspanya’da aldı. Keyifli geçen bu tatile dair paylaşımsa oyuncu Aslı Enver’den geldi. Enver, sevgilisi Murat Boz tarafından çekilmiş karelerini takipçileri ile paylaştı.

İLGİLİ HABERAslı Enver'den gün batımı pozu