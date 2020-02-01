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Aslı Enver’den Murat Boz açıklaması
Son günlerde Aslı Enver ve Murat Boz'un barıştığına dair iddialar ortaya atıldı. Çıkan bu iddiaların ardından Aslı Enver, dün akşam reklam yüzü olduğu markanın davetinde sessizliğini bozdu.
Magazin 1 Şubat 2020 - 10:38

Babil dizisinde rol alan güzel oyuncu Aslı Enver ile şarkıcı Murat Boz, 4 ay önce evlilik yolunda giden ilişkilerini bitirdi. Geçtiğimiz haftalar barıştıkları söylenen çiftten Aslı Enver, iddialara son noktayı koydu.

“İLETİŞİMİ KESTİK”

Oyunculuk yapmanın yanı sıra reklam filmlerinde rol alan Aslı Enver, dün akşam reklam yüzü olduğu markanın tanıtım gecesinde görüntülendi. Ayrılık kararı aldıkları için hayranlarına büyük bir üzüntü yaşatan çiftin barıştıkları iddia edildi. Özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulunan Enver, barışma iddiaları için “Murat’la iletişimi 4 ay önce kestik. Hala da iletişimimiz yok. Özel hayatımda mutluyum” dedi.

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Son güncelleme: 10:46 - 01.02.2020
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