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Aslı Enver’e, sevgilisi Murat Boz’dan moral mesajı
Aslı Enver’e, sevgilisi Murat Boz’dan moral mesajı
Başrolünü Özcan Deniz ile paylaştığı İstanbullu Gelin dizisi final yapan Aslı Enver, sosyal medya hesabından son çekim gününe dair paylaşımlarda bulundu.
Magazin 30 Mayıs 2019 - 08:02

Yaklaşık 3 sezondur izleyiciyi ekran başına kilitleyen İstanbullu Gelin dizisi senaryosunun tıkandığı gerekçesiyle 31 Mayıs günü yayınlanacak son bölümüyle ekran macerasını bitiriyor. Uzun bir süredir birlikte çalışan ekip son çekim gününü de yine büyük bir heyecan ve enerjiyle çekerken, Aslı Enver sosyal medya hesabı üzerinden bu güne dair paylaşımlarda bulundu. Enver’in sevgilisi Murat Boz’a ait sözleri paylaşması da dikkatlerden kaçmadı. İşte Enver’in hesabından yaptığı Murat Boz paylaşımı:


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