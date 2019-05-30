Aslı Enver’e, sevgilisi Murat Boz’dan moral mesajı

Yaklaşık 3 sezondur izleyiciyi ekran başına kilitleyen İstanbullu Gelin dizisi senaryosunun tıkandığı gerekçesiyle 31 Mayıs günü yayınlanacak son bölümüyle ekran macerasını bitiriyor. Uzun bir süredir birlikte çalışan ekip son çekim gününü de yine büyük bir heyecan ve enerjiyle çekerken, Aslı Enver sosyal medya hesabı üzerinden bu güne dair paylaşımlarda bulundu. Enver’in sevgilisi Murat Boz’a ait sözleri paylaşması da dikkatlerden kaçmadı. İşte Enver’in hesabından yaptığı Murat Boz paylaşımı:



