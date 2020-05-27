Aslı Enver’in özlemi!
Kadrosunda Halit Ergenç ve Ozan Güven’in bulunduğu Babil dizisi ile ekranlara dönen Aslı Enver, dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle dizisine ara vermek zorunda kalmıştı.
Dizi setlerinin sağlık nedenleriyle iptal edilmesinin ardından ev karantinasına giren Aslı Enver, vakit geçtikçe setlere ne kadar özlem duyduğunu dile getirdi.
Instagram hesabının hikaye kısmından Babil dizisiyle ilgili paylaşımda bulunan Aslı Enver, dizide canlandırdığı polis karakterinin kimliğini paylaştı ve bu paylaşımın üzerine “Evet evet ben de özledim” notunu düştü.