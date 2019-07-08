Aslı İnandık kimdir? Aslı İnandık nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Benim Tatlı Yalanım dizisinde Saniye Doğan karakterini canlandıran Aslı İnandık hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Aslı İnandık kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…
ASLI İNANDIK KİMDİR?
Aslı İnandık, 13 Mart 1989 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Gazi Üniversitesi Müzik Bölümü'nde eğitim aldıktan sonra, Ankara Üniversitesi DTCF Oyunculuk Bölümü'nde de eğitim görmüştür.
2014 yılında Gülse Birsel'in teklifi üzerine Yalan Dünya dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.
Aslı İnandık, şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Benim Tatlı Yalanım dizisinde Saniye karakterine hayat vermektedir. Aslı İnandık, 1.62 metre boyunda, 57 kilo ve Balık burcudur.
Aslı İnandık'ın rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Benim Tatlı Yalanım (Saniye Doğan) (TV Dizisi)
2019 – Aslı Gibidir (Sinema Filmi)
2017-2018 – Güldür Güldür (Gülşen) (TV Dizisi)
2017 – Yıldızlar Şahdim (Feraye) (TV Dizisi)
2015 – Şevkat Yerimdar 2: Bizde Sakat Çok (Buket)(Sinema Filmi)
2014 – Yalan Dünya (TV Dizisi)