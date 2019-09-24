Aslı Melisa Uzun’un ‘Paralel’ bacak pozu

Bundan dört yıl önce 'Miss Turkey Universe' seçilerek dikkatleri üzerine toplayan Aslı Melisa Uzun, sosyal medya paylaşımı ile ne kadar elastik bir vücuda sahip olduğunu gösterdi.

Sosyal medya hesabını takip eden 79 binin üzerindeki insan ile gündelik hayatına dair kareler paylaşan tescilli güzel Aslı Melisa Uzun, instagram hesabından yaptığı son paylaşım ile adeta sosyal medyayı salladı.

Uzun yıllar bale ve jimnastik eğitimi alan 24 yaşındaki Aslı Melisa Uzun tek bacağını bir elektrik direğine yaslayarak verdiği pozunu ‘Paralel’ notu ile paylaştı.

ZOR HAREKETE ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

İstanbul’da çekilmiş bu kareyi hesabından paylaşan Uzun çok sayıda beğeni alırken, aynı zamanda Uzun’un bale eğitimine atıfta bulunan çok sayıda takipçisi, güzel ve başarılı ismin genç yaşında aldığı eğitimin karşılığını gördüğünü söyledi.