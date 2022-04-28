Aslı Samat 103 kilo verip, bambaşka biri oldu!

Mide küçültme ameliyatı geçirdikten sonra 103 kilo veren oyuncu Aslı Samat, değişimi ile şaşırttı.

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Oyuncu Aslı Samat altı yıl önce geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası sağlıklı da beslenerek 103 kilo verdi.

‘Gülümse Kaderine’ dizisiyle izleyici karşısına çıkan Samat’ın değişimi gözlerden kaçmadı.

Oyuncu, eski halinden eser kalmayan görünümüyle sosyal medyada gündem oldu.

“SABAH PİZZA YİYORDUM”

Aslı Samat konuk olduğu bir programda “Sabah kalkıyordum pizzayla kahvaltı yapıyordum. Hiçbir şey yoksa bile makarna yiyordum. Psikologla konuşurken fark ettik, erkeklerden korunmak için bir noktadan sonra kilo almışım. Bir şey yaşadığım için değil ama duyduklarımdan dolayı erkeklere güvenmiyordum. Erkeklerle daha yeni yeni konuşuyorum” demişti.

ASLI SAMAT KİMDİR?

Aslı Samat, 25 Nisan 1991’de İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü’nde tamamladı. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında rol aldığı ‘Uzaklarda Arama’ sinema filmi ile gerçekleştirdi.

Rol aldığı dizi ve filmler:

2022-Gülümse Kaderine (Dizi)

2019-Hercai (Dizi)

2018-Lady Winsley (Sinema)

2017-Ateş Böceği (Dizi)

2015-Uzaklarda Arama (Sinema)