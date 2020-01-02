Aslı Samat kimdir? Aslı Samat kaç yaşında?

u sıralar Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde, Melike karakterini canlandıran Aslı Samat hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Aslı Samat Kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…
ASLI SAMAT KİMDİR?
Aslı Samat, 25 Nisan 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü’nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında rol aldığı Uzaklarda Arama sinema filmi ile gerçekleştirmiştir.
Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Melike karakterine hayat veren Aslı Samat 1.65 metre boyunda, 82 kilo ve Boğa burcudur.
Aslı Samat'ın rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Hercai (Melike) (TV Dizisi)
2018 – Lady Winsley (Ayşe) (Sinema Filmi)
2017 – Ateş Böceği (Şirin) (TV Dizisi)
2015 – Uzaklarda Arama (Simay) (Sinema Filmi)