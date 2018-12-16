Aslı Tandoğan Arya’nın kırkını uçurdu!

2014 yılında Cahit Tan Yeşilada ile nikâh masasına oturan oyuncu Aslı Tandoğan, geride bıraktığımız 2 Kasım günü ikinci bebeğini kucağına almış ve ikinci kez bu benzersiz mutlulu tatmıştı.

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Sekiz hafta erken doğan kızının üzerine titreyen ve on gün boyunca yoğun bakım kapılarında iyi haber duymak için sabahlayan oyuncu Aslı Tandoğan geride bıraktığımız gün 40’ı çıkan bebeği için bir mesaj paylaştı. Tandoğan sosyal medya hesabından şunları yazdı:

“Uçtu uçtu benim minik kahramanımın kırkı uçtu… Sekiz hafta erken doğup, on gün yoğun bakım kapılarında bizi nefessiz bırakan, kırk günde bana yaşamadığım türlü duygular yaşatan canım kızım Arya, öncelikler sana sağlık diliyorum. Diğer kahramanım annem, o hiç yorulmayan ellerinden öperim. Yoğun bakımda bize destek olan tüm doktorlarımız ve hemşirelerimiz sağ olun var olun. Bebeğini kucağına alamayan onu koklayıp öpemeyen tüm melek annelerin bir an önce yavrularına kavuşmalarını dilerim.”