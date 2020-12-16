Aslı Tandoğan: Kayınpederimin cenazesinde coronaya yakalandık

Kayınpederinin cenazesi sırasında tüm ailenin corona virüsüne yakalandığını açıklayan oyuncu Aslı Tandoğan, 40 yaşında olan ve spor yapan eşi Cahit Tan Yeşilada’nın ise hastalığı hastanede yatarak çok ağır atlattığını ifade etti.

“ÇOK ZOR GEÇTİ”

Instagram hesabından video paylaşan Aslı Tandoğan, “2 Aralık’tan beri Covid-19 tedavisi görüyorum. Artık son günlerim. Eşim de yakalandı ve 13 gün hastanede kaldı. Çok zor geçirdi” dedi.

“EŞİMİN NABZI 37’YE DÜŞTÜ”

Oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:

“Ben 5 gün hastanede kaldım. Annem de corona oldu ancak bize göre daha hafif geçirdi. Kayınpederimin cenazesi sırasında yakalandığımızı düşünüyorum. Aileden birkaç kişi daha yakalandı. Çok dikkat ettik ve evde sadece 6-7 kişiydik. Kimseyi kabul etmedik ancak maalesef yakalandık.”

“Eşim her gün spor yapan, yediğine içtiğine çok dikkat eden, sigara ve alkol kullanmayan birisi. Ancak hastalığı çok zor atlattı. 40 yaşında ve nabzı 37’lere kadar düştü. Kan değerleri alt üst oldu. Maskesiz asla ve asla en yakınlarınızın bile yanında durmayın.”

ACI HABERİ BÖYLE DUYURMUŞTU

Tandoğan, kayınpederi Halil Can Yeşilada’nın vefat ettiğini “Sevgili kayınpederim, babamız Halil Can Yeşilada’yı zamansız kaybetmenin derin üzüntüsünü içerisindeyiz. Sevgi ve özlemle” sözleriyle duyurmuştu.