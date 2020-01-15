Aslı Tandoğan’dan maske uyarısı

Oyuncu Aslı Tandoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı videolar üzerinden hasta olduğu bilgisini takipçileriyle paylaştı. Tandoğan videosunda geçmiş olsun dileklerini ileten takipçilerine teşekkür ederken, maske kullanımının gerekliliği konusunda onları uyardı.

Son dönemin başarılı oyuncularından Aslı Tandoğan, Instagram hesabının hikaye bölümünden dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Bu sene içerisinde ilk kez hasta olduğunu söyleyen ve hastaneye giderken çektiği videoyu takipçileriyle paylaşan Tandoğan, hastane yatağında serum alırken çektiği videosunda maske takmanın önemine değindi.

İNSANLAR MUTLAKA TAKMALI

Günlük yaşantımızda sürekli olarak kalabalıkların içerisinde bulunduğumuz gerçeğine değinen Aslı Tandoğan, özellikle hasta insanların maske takması gerekliliğinin altını çizerken bunun bir zorunluluk olması gerektiğini söyledi.