Aslı Tandoğan’ın acı kaybı

Emniyet mensubu eniştesi Fatih Necdet’i geride bıraktığımız gün toprağa veren Aslı Tandoğan, yaşadığı acı kaybın ardından hem bir teşekkür hem de bir bilgilendirme paylaşımında bulundu. Eniştesi Fatih Necdet’in bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Tandoğan bu karenin altına şu satırları yazdı: “Gelen tüm taziye mesajlarına, acımızı paylaşan herkese teşekkür ederim… Vatan sevdalısı bir emniyet mensubuna yakışır bir kortejle İzmir'i selamladıktan sonra Fatih Necdet eniştemi dün toprağa verdik… Nurlar içinde yatsın…”

DOSTLARI DA TAZİYE MESAJINDA BULUNDU…

Aslı Tandoğan acı kaybını sosyal medya hesabından paylaşırken aralarında Ceyda Düvenci ve Pınar Altuğ’un da bulunduğu çok sayıda isimden taziye mesajı aldı.