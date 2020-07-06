Aslı Turanlı, Kerem Bürsin ile çıkan aşk dedikodusuna cevap verdi

Bir süre önce genç oyuncu Aslı Turanlı için “Aslı çok hoş bir kız. Enerjisi güzel” diyen Kerem Bürsin, daha sonra Turanlı’nın Instagram fotoğraflarını beğenince ortaya aşk dedikoduları atıldı. İkilinin arasında yeni bir aşk başladığı söylentileri üzerine Aslı bir açıklama yaptı ve “Aynı menajerlik şirketindeyiz. Sayfamdaki bazı kareleri beğenmiş. Ben buna bir anlam yüklemedim. Ama Kerem hoş bir çocuk. Herkes beğeniyor, ben de beğeniyorum” dedi.