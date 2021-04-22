Aslıhan Doğan Turan: Haftada bir Bayrampaşa’ya giderim

“Benim hayatımın bilinmeyen bir kısmı var” diyen Aslıhan Doğan Turan, şöyle konuştu:

* Her gün saat 07.00’de kalkarım. Akşam 22.00’da yatmış olurum. Mutfakta iyi olmaya çalışıyorum. Ama el lezzetim kardeşim kadar iyi değil.

* Ben çok aileciyim. Arda’nın ailesiyle hep beraberim. Bir de benim şöyle bir şeyim var, haftada bir Bayrampaşa’ya giderim. Orada vakit geçirmeyi seviyorum.

* Çocuklarım orada o kadar mutlu ki, babaannesiyle ve dedesiyle o kadar güzel vakit geçiriyorlar ki… Benim o anda onları izlemek hoşuma gidiyor. O yüzden Bayrampaşa’yı rutin hale getirdim.

Aslıhan Doğan ile Arda Turan 2018 ‘de nikah masasına oturmuştu. Aynı yıl ilk çocukları Hamza Arda’yı kucaklarına alan çift, geçen yıl da ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.