Aslıhan Doğan Turan, oğlu Hamza’nın doğum gününü kutladı

Bir yıl önce oğlu Hamza Arda’yı kucağına alan Aslıhan Doğan Turan, oğlunun doğum günü için Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından doğum sonrası eşi ve oğlunun çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Turan, fotoğrafın altına ”Sen benim miladımsın oğlum. İsmin gibi güçlü, heybetli, azametli yaşa. Babanın sana anlatacağı bir doğum hikayen var. Onu iyi dinle. Ve başın hep o anki gibi dik dursun.. Sana sahip olduğum güne ne kadar şükretsem azdır. İyi ki doğdun, iyi ki varsın kalbim…” dedi…

Aslıhan Doğan Turan’ın bu paylaşımına Arda Turan ise kalp emojisi koydu. Paylaşım 22 bin beğeni, yüzlerce yorum aldı…

