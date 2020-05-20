Aslıhan Doğan Turan’dan eşi Arda’ya destek
Sosyal medya hesaplarını başkalarını mutsuz edecek yorumlar yapmak için kullananların sayısı son zamanlarda bir hayli arttı. Sanal bir ortam üzerinden gerçek hayatlara acımasızca saldıran bazı isimler karşı tarafı çok zor durumda bırakabiliyor.
Aslıhan Doğan Turan da bu konunun ne kadar yanlış olduğu üzerine Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.
Aslıhan’ın bu paylaşımının tam da eşi Arda Turan’ın 19 Mayıs ve 23 Nisan’ı karıştırdığı video üzerine gelmesi genç kadının eşine yapılan yorumlara tepki gösterdiği şeklinde yorumlandı.