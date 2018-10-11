Aslıhan Doğan’dan Özlem Ada Şahin’e şok suçlama: Taciz değil reklam!

Geride bıraktığımız akşam yaşanan Arda Turan ve Berkay kavgasının altından bir taciz iddiası çıkmış ve şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Arda Turan'ın kendisini sözle taciz ettiğini söylemişti.

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Berkay bu taciz olayını duymasının ardından Arda Turan ile kavga etmiş ve bu şiddet dolu gece Berkay’ın burnunun kırılmasıyla sonuçlanmıştı. Taraflar konuyla ilgili açıklama yaparken belki de gidişatı değiştirecek açıklamalar Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan’dan geldi. 2. Sayfa adlı programda Özlem Ada Şahin’i yaşananlarla ilgili bilgi almak için kendisinin aradığı yönündeki haberi duyan Aslıhan Doğan, program sunucularının kendisine bu işin doğru olup olmadığını sormalarının ardından şu çarpıcı açıklama ve suçlamayı yaptı: “Tabi ki onu aradığım doğru değil, Özlem’in bende numarası bile yok! Özlem bana mesaj attı, ‘Konuşmamız lazım’ dedi. Bir süre sonra onu dinlemeyi bıraktım, ‘Bana bir müsaade et Özlemcim bunları bana kocam anlatır dedim. Ayrıca Özlem’e bir sorun bakalım, kitabı ne zaman çıkacakmış?”

ÖZLEM ADA ŞAHİN KİTAP ÇIKARTMAYA HAZIRLANIYOR

Aslıhan Doğan Turan’ın bu çarpıcı açıklamalarının ve suçlamalarının ardından gerçekten de Berkay’ın eşi Özlem’in kısa bir süre sonra çocuk yemekleri kitabı çıkartacak olması yaşanan bu çirkinliklerin bir reklam olup olmadığı sorusunu akıllara düşürdü.