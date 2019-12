Aslıhan Karalar kimdir? Aslıhan Karalar nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Burçin karakterini canlandıran Aslıhan Karalar hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Aslıhan Karalar kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

ASLIHAN KARALAR KİMDİR?

Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi mezunu. Yaşantısını İngiltere'de sürdürmekte ve İngiltere'nin başkenti Londra'daki ünlü üniversite Kings College'de İşletme okumaktadır.

2017 Best Model of The World birincisi olan Aslıhan Karalar, küçük yaşlardan itibaren sanat eğitimi almış, son zamanlarda modellik mesleğinin yanında oyunculukta da adından söz ettirmiştir. İlk oyunculuk deneyimini Şahin Tepsesi adlı dizide canlandırdığı Ezgi karakteri ile yaşamış olan Aslıhan Karalar, şimdilerde, ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Burçin karakterine hayat vermektedir. Aslıhan Karalar, 1.78 metre boyunda, 50 kilo ve Boğa burcudur.

Aslıhan Karalar'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuruluş Osman (Burçin) (TV Dizisi)

2018 – Şahin Tepesi (Ezgi) (TV Dizisi)