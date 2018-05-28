Aslıhan Turan ve Arda Turan’ın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Aslıhan Turan ve Arda Turan’ın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Başakşehirli futbolcu Arda Turan ile dünyaevine giren Aslıhan Turan'ın geçtiğimiz günlerde hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Çiçeği burnunda çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Mart ayında aile arasında düzenlenen nikahla dünya evine giren Arda Turan ve Aslıhan Doğan çifti, bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Çiftin geçtiğimiz hafta gittikleri rutin kontrolünde bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.

BEBEK ODASI ŞİMDİDEN HAZIR

Çift, geçen hafta gittikleri rutin kontrolde bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğunu öğrendi. Aslıhan Turan ile Arda Turan, Kasım ayında doğacak oğullarının adına henüz karar vermezken, odasını ise şimdiden hazırladı.