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Aslı’nın doğum günü için İstanbul’dan geldiler
Aslı’nın doğum günü için İstanbul’dan geldiler
Genç turizmci aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle binilen Aslı Pehlivanlar, geçtiğimiz akşam 38. yaş gününü kutladı.
Magazin 15 Ağustos 2018 - 09:37

Yunus Emre Çınar

Eşi Bora Pehlivanlar'ın sürpriz organize ettiği doğum günü partisi Çeşme'de bir mekanda gerçekleşti, Bora Bey yaklaşık 100 kişilik verdiği akşam yemeği ve eğlence için özellikle dostlarından rica ederek eşine haber vermemelerini istedi.

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Bora Pehlivanlar eşi Aslı'yı ‘Yemeğe çıkarıyorum” diyerek mekana getirdiğinde dostlarını karşısında gören Aslı Pehlivanlar çok duygulandı.

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İSTANBUL’DAN GELDİLER

Özellikle Aslı Pehlivanlar’ın birçok dostu doğum günü için İstanbul'dan bizzat geldi.

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Çeşme'deki doğum gününe katılanlar arasında Begüm-Adnan Şen, Esen-Alper Ziyal, Esra-Fatih Öztürk, Ozan-Başak Balaban. Burçin Sunar, Gonca Erguvan ve Esra Mimaroğlu gibi isimler vardı.

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Yemek sonrası sahneye çıkan sanatçılar eşliğinde sabahın ilk ışıklarına doğum günü partisi kutlanırken geceye Bora Pehlivanlar’ın yaptığı Zeybek şovu damgasını vurdu.

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Son güncelleme: 11:48 - 15.08.2018
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