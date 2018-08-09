Aslı’nın kız kıza ortamını Murat bozdu

Aslı Enver, 'Kavak Yelleri' dizisinden rol arkadaşları Ceren Moray ve Didem İnselel ile bir araya geldi. Kız kıza eğlenceyi aynı mekana gelen Murat Boz bozdu.

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Kuruçeşme’deki bir balıkçıda yemek yiyen Aslı Enver, instagram hesabından paylaştığı hikayenin ardından, Murat Boz’un mekana geldiği iddia edildi. Mekanda gövde gösterisi yapan Murat Boz’un, Aslı Enver’i görünce balıkçıdan çıktığı öğrenildi.

EĞLENCE ERKEN BİTTİ

Aslı Enver karşısında Murat Boz’u görünce morali bozuldu. Arkadaşlarının gönlünü alan Enver mekanı erken terk etti. Habercilerin sorularını yanıtlamamak için telefonla konuşmasını bahane eden Enver, valenin aracını geç getirmesiyle soru yağmuruna tutuldu.

Yeni sezon için heyecanlı olduğunu söyleyen Aslı Enver konu Murat Boz’a gelince ağzını açmadı. Aslı Enver, “Ben bu konuları konuşmak istemiyorum. Teşekkür ederim” diyerek gözlerden uzaklaştı.

“KİMLİĞİNE BAKMADIM”

Aslı Enver’den 1 saat sonra mekandan ayrılan Ceren Moray ve Didem İnselel kalan balıkları sokak kedilerine verdi.

Habercilerle de kısa süreli sohbet eden ikili muhabirlerin ‘Murat Bey mekana geldi diye mi Aslı Hanım erken ayrıldı?’ sorusuna Moray, “Siz Aslı’yı yakaladınız mı ya! Kurban olurum yazık ya!” diye konuştu.

Moray, ‘Siz Murat Beyi gördünüz mü?’ sorularına ise; “Martılar, Didem, Aslı ve ben vardık. Murat diye biri hiç girmedi içeri. Yani giren olduysa da kimliğine bakmadık. Tanıdığımız bir Murat yoktu” diye yanıt vermedi.



