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Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ evlendi

Ender-Gülşah Alkoçlar çiftinin kızları Aslışah Alkoçlar  ocak ayında nişanlandığı,gıda sektöründe faaliyet gösteren HD Group'un veliahtı Kaan Demirağ ile dünyaevine girdi. İkilinin nikah töreni, aile arasında Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleşti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:32, 06/02/2021
Haberler Magazin
Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ evlendi

Geçen ay Kaan Demirağ ile hayatlarını birleştirmek için ilk adımı atan Aslışah Alkoçlar, dün akşam aile arasında düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

SADE BİR GELİNLİK TERCİH ETTİ

Beşiktaş’taki bir otelde gerçekleşen nikâh töreninde, Aslışah Alkoçlar, elbiseye benzer sade bir gelinlik tercih etti. Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda insanın katıldığı düğünde, nikâh memurunun sorusu üzerine Alkoçlar’ın bağırarak verdiği evet yanıtı dikkat çekti.

 

HAMİLELİK İDDİALARINI YANITLAMIŞTI

Geçen günlerde hakkında hamilelik haberleri çıkan Aslışah Alkoçlar, iddiaları yalanladığı paylaşımında, “İleride olmasını çok isterim ancak şu an için böyle bir durum yok. Lütfen hakkımda asılsız haber yapmayı bırakın.” şeklinde konuşmuştu.

İşte Aslışah Alkoçlar’ın nikâh töreninden kareler…




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Yayınlanma Tarihi:08:25,