Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Aslışah Alkoçlar kimdir? Aslışah Alkoçlar kaç yaşında?
Aslışah Alkoçlar kimdir? Aslışah Alkoçlar kaç yaşında?
Aslışah Alkoçlar, 1993 tarihinde İzmir’de doğdu. Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit'in torunu olan Aslışah Alkoçlar aynı zamanda Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar'ın kız kardeşi olarak da tanınıyor. Aslışah Alkoçlar hakkında detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor.
Magazin 22 Eylül 2019 - 15:47

Aslışah Erkoçlar kimdir sorusu merak konusu oldu. İşte cemiyet hayatının tanınmış simalarından Gülşah Alkoçlar ve Ender Alkoçlar’ın kızı olan Aslışah Alkoçlar hakkında detaylar…

ASLIŞAH ALKOÇLAR KİMDİR?

Aslışah Alkoçlar, 1993 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit’in torunu, eski oyuncu Gülşah Alkoçlar’ın kızıdır. Babası Ender Alkoçlar'dır. Neslişah adında ablası vardır. Babasının Uludağ'da oteli vardır.

15-16 yaşlarında kar kayağı sporunda Milli sporcu olmayı başaran Aslışah, Londra’da ekonomi üzerine eğitim almıştır. 1.73 boyunda olan Alkoçlar, Alaçatı’da bir butik otel işletmeye başlayarak bu işle meslek hayatına ilk adımını atmıştır.