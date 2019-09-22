Aslışah Alkoçlar kimdir? Aslışah Alkoçlar kaç yaşında?
Aslışah Erkoçlar kimdir sorusu merak konusu oldu. İşte cemiyet hayatının tanınmış simalarından Gülşah Alkoçlar ve Ender Alkoçlar’ın kızı olan Aslışah Alkoçlar hakkında detaylar…
ASLIŞAH ALKOÇLAR KİMDİR?
Aslışah Alkoçlar, 1993 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit’in torunu, eski oyuncu Gülşah Alkoçlar’ın kızıdır. Babası Ender Alkoçlar'dır. Neslişah adında ablası vardır. Babasının Uludağ'da oteli vardır.
15-16 yaşlarında kar kayağı sporunda Milli sporcu olmayı başaran Aslışah, Londra’da ekonomi üzerine eğitim almıştır. 1.73 boyunda olan Alkoçlar, Alaçatı’da bir butik otel işletmeye başlayarak bu işle meslek hayatına ilk adımını atmıştır.