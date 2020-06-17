Aslışah Alkoçlar, “Maske takmaktan fenalık geldi”

Aslışah Alkoçlar önceki akşam Bebek’te objektiflere yansıdı. Bir mekanda kız arkadaşlarıyla buluşan Aslışah Alkoçlar, maskesiz olarak görüntülendi.

Sosyetik güzel mekan çıkışında basın mensuplarıyla sohbet etti. Maskesiz olması dikkat çeken Aslışah Alkoçlar, “Maske takıyorum ama bir fenalık geldi. Herkese gelmiştir büyük ihtimalle kesinlikle takmak lazım o yüzden sürekli elimde maske ile geziyorum, bir yerden bir yere giderken” dedi.

“TANIŞMA AŞAMASINDAYIZ”



Sevgilisi Kaan Demirağ'ın kardeşi ile geçtiğimiz günlerde yemek yiyen Aslışah Alkoçlar, muhabirlerin, “Kaan beyin ailesi ile tanıştınız mı?” sorusuna Alkoçlar, “Arkadaşlar daha yeni çıkıyoruz ya” diyerek cevap vererek arabasına binerek uzaklaştı.