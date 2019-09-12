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Aslışah Alkoçlar’dan Can Yaman açıklaması
Aslışah Alkoçlar’dan Can Yaman açıklaması
Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar'ın oyuncu Can Yaman'la aşk yaşadığına yönelik haberler bugün bazı medya organlarında iddia edildi. Çıkan bu iddiaların ardından Alkoçlar, sessizliğini bozdu.
Magazin 12 Eylül 2019 - 16:02

Ömercan ALTAY – SÖZCÜ

İki aydır MSA’da profesyonel aşçılık eğitimi alan iş insanı Ender Alkoçlar’ın kızı Aslışah Alkoçlar şimdiler Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı  ‘Herkes İçin Spor Federasyonu’ 1. kademe wellness eğitmeni olarak görev yapmaya hazırlanıyor. Önceki gün kalabalık arkadaş grubuyla gittiği bir mekanda oyuncu Can Yaman’la karşılaşan Aslışah Alkoçlar’ın Yaman’la yakınlaşması bazı medya organlarında  ‘Sürpriz aşk’ olarak yorumlandı. Çıkan bu iddiaların ardından Alkoçlar sessizliğini bozdu.

“ÖYLE BİR ŞEY OLSA BEN ZATEN KENDİM AÇIKLARIM”

Aslışah Alkoçlar, “Can’la sadece arkadaşız, masada otururken sohbet ettiğimiz bir anda fotoğrafımızı çekmişler, öyle bir şey olsa zaten ben kimseden gizlemem. Şu an kariyer planlarım var onlarla meşgulüm” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 16:09 - 12.09.2019