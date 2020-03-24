Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Aslışah Alkoçlar’ın adrenalin tutkusu
Aslışah Alkoçlar’ın adrenalin tutkusu
Aslışah Alkoçlar, rallici olan babası Ender Alkoçlar gibi tam bir adrenalin tutkunu. Alkoçlar önceki gün Cross tarzı motoruyla stres attı.
Magazin 24 Mart 2020 - 12:44

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ordan bütün dünyaya yayılıp adeta küresel çapta hayatı felç eden corona virüsü (covid-19) Türkiye’de de binlerce kişide görüldü ve 30 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer vatandaşlara temastan uzak durulması gereğinde uyarılarda bulundu. Bu yarıları dikkate alan insanlar kendilerini karantina altına aldı. Uzun süredir karantinada olan Aslışah Alkoçlar da kimseyle temas etmeden motosiklet kullanarak stres attı. İşte o görüntüler;

İLGİLİ HABERAslışah Alkoçlar'dan Can Yaman açıklaması
Son güncelleme: 12:46 - 24.03.2020