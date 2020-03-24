Aslışah Alkoçlar’ın adrenalin tutkusu

Aslışah Alkoçlar, rallici olan babası Ender Alkoçlar gibi tam bir adrenalin tutkunu. Alkoçlar önceki gün Cross tarzı motoruyla stres attı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ordan bütün dünyaya yayılıp adeta küresel çapta hayatı felç eden corona virüsü (covid-19) Türkiye’de de binlerce kişide görüldü ve 30 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer vatandaşlara temastan uzak durulması gereğinde uyarılarda bulundu. Bu yarıları dikkate alan insanlar kendilerini karantina altına aldı. Uzun süredir karantinada olan Aslışah Alkoçlar da kimseyle temas etmeden motosiklet kullanarak stres attı. İşte o görüntüler;

