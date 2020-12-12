Aslışah Alkoçlar’ın tektaşı göründü
Hülya Koçyiğit’in küçük torunu Aslışah Alkoçlar, 9 aydır aşk yaşadığı Kaan Demirağ'ın evlilik teklifini kabul ettiğini geçen günlerde sosyal medya hesabından duyurmuştu.
Instagram hesabından bu kez de spor yaparken çektiği videoyu paylaşan Alkoçlar’ın, sevgilisinin hediye ettiği servet değerindeki tektaşı dikkat çekti.
Takipçileri, “Spor bahane, tektaş şahane” şeklinde yorumlar yazdı.
“BAKTIK İŞ CİDDİ, AYRILDIK”
Aslışah Alkoçlar, dört yıl önce birliktelik yaşadığı Hakan Sabancı ile ilişkisini neden sonlandırdığına ilişkin açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu. Alkoçlar, “Baktık Hakan’la ilişkimiz ciddiye, evliliğe gidiyor. Yaşımız küçük olduğu için korktuk, oturup ayrılma kararı aldık” demişti.