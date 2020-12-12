Aslışah Alkoçlar’ın tektaşı göründü

Ender-Gülşah Alkoçlar çiftinin kızları Aslışah Alkoçlar 9 aydır flört ettiği, gıda sektöründe faaliyet gösteren HD Group'un veliahtı Kaan Demirağ ile 5 Şubat'ta nikâh masasına oturacak. Spor yaparken çektiği videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Alkoçlar'ın sevgilisinin hediye ettiği tektaşı dikkat çekti.

Hülya Koçyiğit’in küçük torunu Aslışah Alkoçlar, 9 aydır aşk yaşadığı Kaan Demirağ'ın evlilik teklifini kabul ettiğini geçen günlerde sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Instagram hesabından bu kez de spor yaparken çektiği videoyu paylaşan Alkoçlar’ın, sevgilisinin hediye ettiği servet değerindeki tektaşı dikkat çekti.

Takipçileri, “Spor bahane, tektaş şahane” şeklinde yorumlar yazdı.

“BAKTIK İŞ CİDDİ, AYRILDIK”

Aslışah Alkoçlar, dört yıl önce birliktelik yaşadığı Hakan Sabancı ile ilişkisini neden sonlandırdığına ilişkin açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu. Alkoçlar, “Baktık Hakan’la ilişkimiz ciddiye, evliliğe gidiyor. Yaşımız küçük olduğu için korktuk, oturup ayrılma kararı aldık” demişti.