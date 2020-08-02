Aslışah çöpçatanlıktaki başarısını gösterdi

Sosyal medya hesabı üzerinden ilginç bir paylaşımda bulunan Aslışah Alkoçlar, geçen yıl tanıştırdığı iki arkadaşının evlilik kararı aldığını açıkladı.

Ender Alkoçlar ve eski oyuncu Gülşah Alkoçlar’ın kızı olan Aslışah sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşıma imza attı.

Geçen yıl kendisine mikrofon uzatıldığında ‘Aşka vakit ayıramıyorum’ şeklinde bir açıklamada bulunan Alkoçlar, Instagram hesabından yazdıklarıyla o sıralarda başka bir aşkın başlamasını sağladığını duyurdu.

Aslışah Alkoçlar, Instagram hesabından yazdıklarıyla geçen yıl tanıştırdığı yakın arkadaşlarının evlilik kararı aldıklarını ve bu kararın kendisini çok mutlu ettiğini duyurdu.