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Astrolog Dr.Gary Gomes Su El Roman’ın yıldız falına baktı
Astrolog Dr.Gary Gomes Su El Roman’ın yıldız falına baktı
Gomes, 2020 yılında dünya müzik sektörünü yerinden oynatacak, şaşırtacak sanatçının Türkiye'den çıkacağını ve yengeç burcu bir kadın olacağını söyledi.
Magazin 27 Haziran 2019 - 07:15

Astrolog, burç haritasında Yengeç olarak gördüğü ve etkileyici diksiyonu ile akla gelen isim olan Su El Roman’ın bu kişi olabileceğini söyledi.

Astrolog Dr.Gary Gomes

Rafet El Roman'ın büyük kızı Su El Roman olabilir dedi. Çok çalışıp devamlı kendini geliştirmeyi ve hep daha iyisini yapmayı hedefleyen şarkıcı Rafet El Roman’ın kızı Su El Roman, asıl çıkışı 2020’de yapmayı hedefliyor. Roman, kariyer ile ilgili güzel fırsatlar yakalamayı önümüzdeki sene daha da başarılı olmayı hedefliyor.

Son güncelleme: 13:18 - 27.06.2019
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