Astrolog Dr.Gary Gomes Su El Roman’ın yıldız falına baktı

Astrolog, burç haritasında Yengeç olarak gördüğü ve etkileyici diksiyonu ile akla gelen isim olan Su El Roman’ın bu kişi olabileceğini söyledi.

Rafet El Roman'ın büyük kızı Su El Roman olabilir dedi. Çok çalışıp devamlı kendini geliştirmeyi ve hep daha iyisini yapmayı hedefleyen şarkıcı Rafet El Roman’ın kızı Su El Roman, asıl çıkışı 2020’de yapmayı hedefliyor. Roman, kariyer ile ilgili güzel fırsatlar yakalamayı önümüzdeki sene daha da başarılı olmayı hedefliyor.