Asu Maralman kimdir? Asu Maralman kaç yaşında?

Gerçek adı Silvia Bursalıoğlu olan Asu Maralman'ın hayatı merak edilyor. 70’li yılların en popüler isimlerinden olan Asu Maralman'ın hayat hikayesi haberimizde yer alıyor...

Çocuk yaşlardan bu yana müzikle iç içe olan Asu Maralman, Özdemir Kaptan, Çiğdem Talu, Ülkü Aker, Bülent Pozam gibi şarkı sözünü şiir belleyen söz yazarlarıyla çalıştı. Asu Maralman kimdir sorusunun cevabı ve hayat hikayesi haberimizin devamında…

ASU MARALMAN KİMDİR?

20 Şubat 1948’de İstanbul-Bakırköy’de doğan Asu Maralman, küçük yaşlarda evde piyano ve şan eğitimi ile müziğe başladı. 70’li yılların başında “Şimdi Sen Varsın Dünyamda” plağıyla ünlenen Nonna Bella’nın kız kardeşidir. 1961 yılında düzenlenen Caddebostan Ses Yarışması’nda birinci oldu ve ablası gibi kendini müzik dünyasının içinde buldu. İtalyan Ticaret Lisesi’nde okurken gizli olarak çeşitli düğün salonlarında sahne çalışmaları yaptı. Daha sonraları Uğurtan Günal, Önder Bali, Boğaziçi Orkestrası (Ersan Erdura ile birlikte) eşliğinde çeşitli yerlerde dans müziği yaptı.

1968 yılına kadar yaptığı bu sahne çalışmalarına “Silvia Bella” adında çıktı. Maralman, 1967 yılında Orhan Şevki ile evlendi ve kendi orkestralarında çalışmaya başladı. Evlendikten sonra “Asu Maralman” adı ile sahneye çıkmaya başlayan sanatçı, Orhan Şevki Orkestrası ile uzun süre Hilton Oteli’nde program yaptı.

İlk plağı olan “Bir Görsem Ölmeden – Nerdesin” 1971 yılında Diskotür firmasından yayınlandı. Profesyonel olarak ilk defa 1973 yılında, Zeki Müren desteğiyle Erenköy Lalezar Gazinosu’nda sahneye çıkan Maralman, 1974 yılında “Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk, Bir Ölüm” adlı parça ile 1. Toplu İğne Beste Yarışmasında finale kaldı ama dereceye giremedi.

1977 yılında sözlerini Bülent Pozam’ın yazdığı Selmi Andak bestesi “Bal Gibi Olur” 45liği ile en büyük çıkışını yaptı. Bu çıkışın arkasından gelen “Sabah Ola Hayrola” ve “Şarkılar Yazdım” 45likleri ile başarısını devam ettirdi. 1980 yılında kendisinin finanse ettiği, ilk ve tek LP’si olan “Bağrı Yanık Dostlara” yayınlandı.

1983 yılında gazinolarda ve gece kulüplerinde yaptığı sahne çalışmalarını bırakan Asu Maralman, 1986 yılında “Pop-Folk” adında, türkülerin aranje edildiği bir kaset çalışması yaptı. 1987 yılında Amerika ve Kanada’da 1 yıl boyunca sahne çalışmalarında bulundu ve 1989 yılından itibaren de turistik tesislerde 12 dilden şarkılar söylediği programlara başladı.

1990 yılında Mehmet Oylumlu ile ikinci evliliğini yapan Maralman, halen eşiyle sahne ve beste çalışmaları yaparak müzik hayatına devam etmektedir.