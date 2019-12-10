Asuman Çakır kimdir? Asuman Çakır nereli ve kaç yaşında?

Asuman Çakır, 1964 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Bay Kamber adlı dizi ile geçen Asuman Çakır hakkında merak edilenler haberimizde... Asuman Çakır nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Azize dizisinde Aynur Alpan karakterini canlandıran Asuman Çakır hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Asuman Çakır kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ASUMAN ÇAKIR KİMDİR?

Asuman Çakır, 9 Ekim 1964 tarihinde Antalya’da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezundur. Oyuncu koçluğu ve İstanbul Erkek Lisesi'nde on yıl drama eğitmenliği yapmıştır. Ayrıca, kurucu kadrosunda olduğu “Balkonda Sanat” merkezinde oyuncu koçluğu, yaratıcı darama, yazarlık dersleri eğitmenliği yapmaktadır.

İkinci Bahar, Aşk Ve Gurur, Ölümsüz Aşk, Unutma Beni, Zeytin Dalı, Nefes, Farklı Desenler Feride, Ötesiz İnsanlar, Yunus Emre Aşkın Yolculuğu ve Erkenci Kuş gibi yapımlarda roller almıştır.

Şimdilerde, Kanal D ekranlarında yayınlanan Azize dizisinde Aynur karakterine hayat veren Asuman Çakır, 1.63 metre boyunda, 52 kilo ve Terazi burcudur.

Asuman Çakır’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Azize (Aynur) (TV Dizisi)

2018 – Öğrenci Kafası: Soygun (Sinema Filmi)

2018 – Erkenci Kuş (Aysun) (TV Dizisi)

2015 – Yunus Emre Aşkın Yolculuğu (Hanım Ağa) (TV Dizisi)

2014 – İyi Biri (Gülizar) (Sinema Filmi)

2013-2014 – Ötesiz İnsanlar (Kadriye) (TV Dizisi)

2013-2015 – Küçük Kıyamet (Remziye) (TV Dizisi)

2010-2012 – Farklı Desenle (Nebahat) (TV Dizisi)

2006 – Cemile (Servet) (TV Dizisi)

2005 – Zeytin Dalı (TV Dizisi)

2005 – Beyza’nın Kadınları (Sinema Filmi)

2004 – Kadın Terzisi (Sinema Filmi)

2003 – Ölümsüz Aşk (Gülizar) (TV Dizisi)

2002 – Unutma Beni (Zehra) (TV Dizisi)

2002 – Aşk ve Gurur (TV Dizisi)

1998 – İkinci Bahar (TV Dizisi)

1997 – Ruhsar (TV Dizisi)

1997 – Deli Divane (TV Dizisi)

1994 – Bay Kamber (TV Dizisi)