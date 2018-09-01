Asuman Dabak’a nazar boncuğu

Bir süredir rol aldığı dizisinin çekimleri için İzmir’de olan usta oyuncu Asuman Dabak, çekim arasında soluğu Çeşme sahillerinde aldı.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Buradaki bir beachten denize girerken görüntülenen Dabak'ın fit vücudu dikkat çekti. Hayranlarının ricasını kırmayarak onlarla sohbet de eden Asuman Dabak fiziğine gelen övgüleri de büyük bir memnuniyetle kabul etti.

Düzenli spor yapmayı ihmal etmeyen ve artık yaşını söylemeyeceğini belirten Dabak'ın bir hayranı yanına gelerek üzerine giydiği beyaz gömleğine nazar boncuğu taktı. Yaz sezonunu hem çalışarak hem de tatil yaparak geçiren Asuman Dabak'ın sahildeki esprili ve mutlu hali de gözlerden kaçmadı.



