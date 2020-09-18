Asuman’la Sevgili Dünürüm kim kazandı? Elenen isim kim oldu?

Asuman’la Sevgili Dünürüm kim kazandı? Elenen isim kim oldu?

Hafta içi yayınlanan Asuman'la Sevgili Dünürüm yarışmasında her gün bir gelin, anne ve kayınvalidesiyle aynı mutfakta yemek yaparken diğer gelinler de puan veriyor. Haftanın birincisi ise 10 bin TL'lik ödülün sahibi oluyor. Asuman'la Sevgili Dünürüm'de kazanan ve elenen isim haftanın finaliyle bugün belli oldu. Haftanın kazananı Zeliha Hanım olurken, elenen kişisi de Bilge Hanım oldu.

ASUMAN’LA SEVGİLİ DÜNÜRÜM KİM KAZANDI?

Asuman’la Sevgili Dünürüm 25. bölümün final gününde diğer gelinlerden ve Asuman Krause’den aldığı puanlarla 10 bin TL’lik ödülü kazanan isimi 36 puanla Zeliha Hanım ve ailesi oldu.

ASUMAN’LA SEVGİLİ DÜNÜRÜM KİM ELENDİ?

Asuman’la Sevgili Dünürüm’de Asuman Krause’den aldığı puanlarla yarışmaya veda eden isim ise 21 puanla Bilge Hanım ve ailesi oldu.

ASUMAN’LA SEVGİLİ DÜNÜRÜM YARIŞMASININ KONSEPTİ

Asuman’la Sevgili Dünürüm’de lezzet ustası olmaya aday gelinler, anne ve kayınvalidesiyle bir olup mutfağa giriyor; birbirinden nefis yemekleri tadıp puan vermekse diğer gelinlere düşüyor.

Hafta boyunca anne, kayınvalide ve gelinlerden oluşan beş ayrı takımın yarıştığı programda haftanın kazananı 10 bin liralık büyük ödülün sahibi oluyor. Gelinler sevgilerini de katarak en güzel yemekleri hazırlıyor, dünürler onlara mentorluk yapıyor. Büyük ödülü kazanmak için kolları sıvayan gelinlerin ve dünürlerin lezzet yarışı, Asuman Krause’nin muhteşem sunumuyla eğlenceli bir şölene dönüşüyor.

Her gün ayrı bir sofrada buluşan gelinlerse rakip takımın menüsünü önce yorumluyor, sonra puanlıyor.