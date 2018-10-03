Ata Demirel yüzüyor, onlar geziyor

Usta oyuncu Demet Akbağ, şu sıralar Ata Demirel'in yeni filmi için kamera karşısına geçti. Akbağ, film çekimlerinden geriye kalan süreyi filmin çekildiği kasabada gezerek geçirmeyi ihmal etmiyor.

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Komedyen Ata Demirer, senaryosunu yazdığı “Hedefim Sensin” filminin çekimlerine, eylül ayında başladı. Film, ‘Eyyvah Eyvah’ serisinde çok sevilen ismi Demet Akbağ ve Ata Demirer ikilisini, “Zekeriya” ve “Hafize” karakterleriyle 3 yıl aradan sonra tekrar bir araya getirecek.

AKBAĞ VE VUSLATERİ KIŞLIK KIYAFETLERLE, ATA DEMİREL İSE MAYO İLE DENİZ KEYFİNDE

Filmin oyuncularından Demet Akbağ ve Gonca Vuslateri, film setinden boş kalan zamanlarını filmin çekildiği Gökçeada’da gezerek geçiriyor. Ünlü komedyen Ata Demirel ise mayo ile deniz keyfi yaptı.

