Ata Demirer: Bu nedir yahu, çok çirkin!

Bu yıl 94'üncüsü düzenlenen Oscar ödül törenine oyuncu Will Smith'in, komedyen Chris Rock'a attığı tokat damga vurdu. Olay, dünya basınında geniş yer bulurken; Oscar'ı gölgede bırakan tokatla ilgili komedyen Ata Demirer'den bir yorum geldi.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen 94’üncü Oscar ödülleri, oyuncu Will Smith’in komedyen Chris Rock’a attığı tokatla gündemde…

Will Smith, King Richard’daki rolüyle ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülüne layık görüldüğü törende eşinin rahatsızlığı hakkında şaka yapan komedyen Chris Rock’a sahneye çıkıp herkesin gözü önünde tokat attı.

Smith sahneden inerken Rock, “Vay be. Will Smith beni fena tokatladı” dedi.

Smith, koltuğuna döndükten sonra Rock’a, “Eşimin adını o lanet ağzına alma” diye bağırdı.

Rock, olayı ti’ye almaya çalışarak, “Televizyon tarihinin en muhteşem olayını yaşıyoruz” diye konuştu.

Smith, daha sonra ödülünü almak için sahneye çıktığında davranışı nedeniyle özür diledi.

“BİR DAHA DÜŞÜNECEĞİM ARTIK”

Olay, dünya basınındaki yerini korurken; komedyen Ata Demirer’den de, Will Smith’in tokatına ilişkin bir yorum geldi.

Twitter’dan ilgili bir haberi alıntılayan Demirer, yaşananları ‘çok çirkin’ ve ‘çok üzücü’ olarak nitelendirdi.

Komedyen, “‘Sahnede başıma gelmeyen kalmadı’ derken bir daha düşüneceğim artık! Bu nedir yahu? Çok üzücü çok çirkin çok!” ifadelerini kullandı.

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