Ata Demirer Ege’deki imara tepki gösterdi

Komedyen Ata Demirer, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde bulunan Türkiye'nin ilk ve tek Sualtı Milli Parkı içerisinde kalan Yıldız Koy'un imara açılmasına tepki gösterdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gökçeada’da bulunan Türkiye'nin ilk ve tek Sualtı Milli Parkı içerisinde kalan Yıldız Koy, imara açılıyor.

İlk olarak 2010 yılında imar süreci başlayan Yıldız Koy için 2015 yılında 100 binlik plan onaylandı.

Geçen 4 Ekim’de Gökçeada Belediye Meclisi’nde yapılan oylamada ise Yıldız Koy için 1/1000’lik plan oy çokluğuyla kabul edildi. Oylamada; CHP’li 2 üye ret oyu verirken, İYİ Partili 4 üye ise kabul oyu verdi. AKP’li 3 üyeden oylamaya katılan 1 üye de çekimser oy kullandı.

Meclis kararı, ilerleyen günlerde Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından görüşülecek. Planın uygun bulunması halinde, bakirliği ve sualtı canlı çeşitliliğiyle bilinen koyda yapılaşmanın önü açılacak.

Yıldız Koy’un imara açılacak olmasına komedyen Ata Demirer ise dikkat çeken bir dille tepki gösterdi. Twitter hesabından açıklama yapan Demirer “Ege'de film çekmemi istemiyorsanız kibarca söyleyin anlarım yahu” dedi.