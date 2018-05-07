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Ata Demirer hakkında çıkan habere sert çıktı
Ata Demirer hakkında çıkan habere sert çıktı
Komedyen Ata Demirer bir kadınla yemek yerken görüldüğü fotoğraf hakkında dikkat çekici bir yorumda bulundu.
Magazin 7 Mayıs 2018 - 08:39

Bir gazetenin magazin ekinde çıkan habere tepki gösteren Ata Demirer hakkında yazılan; “Ata Demirer geçen cuma günü Bozcaada'da genç bir kadınla görüntülendi.

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El ele geldikleri restoranda yemek yiyen çift, mekandan 2 saat sonra ayrıldı” şeklindeki habere sert çıktı. Demirer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada haberin gerçek dışı olduğunu belirterek “700 yıllık dostumla yemek yerken işgüzar ve ahlaksız bir turistin çektiği fotoğraf kaynak olarak kullanılmıştır” dedi.

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Son güncelleme: 08:40 - 07.05.2018
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