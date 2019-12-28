Ata Demirer hastanelik oldu! Aşk ortaya çıktı

Komedyen Ata Demirer, tansiyon ve enfeksiyon yüzünden hastanelik oldu. Hastane dönüşü kardeşinin yardımıyla güçlükle yürüdüğü görülen Demirer'in eski sevgilisi Alara Bozbey'le barıştığı öğrenildi.

Perşembe akşamı BKM'deki gösterisini rahatsızlandığı için iptal eden Ata Demirer, hastanede tedavi gördü. Kısa süre önce ayrıldığı sevgilisi Alara Bozbey de hastane sürecinde ünlü komedyeni yalnız bırakmadı.

HASTANE ÇIKIŞI OBJEKTİFLERE YANSIDI

Cem Yılmaz'ın hastalık gerekçesiyle gösterisini ertelemesinin ardından Ata Demirer'den de benzer bir haber geldi. Ünlü komedyen, geçen perşembe BKM'de sahneleyeceği “Ata Demirer Gazinosu” gösterisine rahatsızlandığı için çıkamadı. Hastanede tedavi gören Demirer, akşam saatlerinde evine girerken görüntülendi.

SAMİMİYET DİKKAT ÇEKTİ

Demirer'in yanında kardeşi Cenk Demirer, annesi Ayten Kaçar ve kısa süre önce ayrıldığı Alara Bozbey vardı. Hastane sürecinde Demirer'i yalnız bırakmayan Bozbey, komedyenin annesiyle kol kola objektife yansıdı.

“BARIŞTIK”

Kardeşinin koluna girerek yürüyen Ata Demirer, sağlık durumuyla ilgilİ basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları yanıtladı. Demirer: “Hastaneden geliyoruz. Müşahede altındaydık. Tansiyon problemim vardı, gribal enfeksiyon eklenince sesim de gitti. Ama şimdi iyiyim” dedi. Demirer, Alara Bozbey ile barıştıklarını da aktardı.

