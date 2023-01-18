Ata Demirer, hayalindeki cumhurbaşkanını anlattı

Komedyen Ata Demirer, katıldığı bir programda hayalindeki cumhurbaşkanını anlattı.

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Ata Demirer’in hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünü oynadığı ‘Bursa Bülbülü’ filmi Disney Plus’ta izleyiciyle buluştu.

Yeni filmiyle gündeme gelen Demirer, tv100’de yayınlanan ‘Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum’ programına konuk oldu.

“DAHA YUMUŞAK BİR DİL VE MİZAHA ALAN BIRAKACAK BİR RENKLİLİK”

Ata Demirer, Işık’ın “Nasıl bir cumhurbaşkanı hayal ediyorsun?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“O sandıkla benim aramda. Bu tip hayaller kurmuyorum ben. Hepimiz için hayırlısı neyse o olsun. Güzel şeyler olsun da çok fazla şey söylemek istemiyorum. Siyaset benim uzmanlık alanım değil, çok cahil kalırım.”

“Bizi nezaket kurtaracak. Daha yumuşak bir dil, mizaha alan bırakacak bir renklilik. Kabarelerini yapabilelim, onlarla büyüdük. Skeçleri pervasızca yapacak bir ortam, bir mizahçının dileği bu olur herhalde.”

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