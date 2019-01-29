Ata Demirer ile Aslı Turanlı aşkından ilk kareler

Komedyen Ata Demirer, sonunda aşk orucunu bozdu ve oyuncu sevgilisi Aslı Turanlı ile ilk fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Son günlerde Ata Demirer'in oyuncu Aslı Turanlı ile aşk yaşadığı dedikoduları ortaya çıkmıştı. Aslı Turanlı da rol aldığı filmin galasında aşk iddialarına ‘Bunu bence başka yerde konuşalım, Aslı’nın filminin önüne geçmesin. Öyle bir şey yok’ demişti. Demirer ise aralarındaki aşkı sosyal medya hesabından ilan etti.

KALP EMOJİLİ GÖNDERİ…

Ata Demirer ilk önce Aslı Turanlı’nın fotoğrafına kalp emojisi gönderdi. Aslı Turanlı ise Ata Demirer’e öpücük emojisi göndererek cevap verdi. Bu paylaşımın ardından ise Ata Demirer, sevgilisi Aslı Turanlı ile çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Ata Demirer, Aslı Turanlı ile piyano başında çektiği fotoğrafını, ‘Play it again Sam’ (Tekrar çal Sam) notuyla paylaştı.