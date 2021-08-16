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Ata Demirer kaza geçirdi

Ata Demirer evde kaza geçirdi. Bursa Bülbülü'nün çekimleri ertelendi.

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Ata Demirer kaza geçirdi

Sevilen sanatçı Ata Demirer, evinde bir kaza geçirdi. Ünlü sanatçının ayak bileğinden yaralandığı ancak genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yeni sinema projesi “Bursa Bülbülü”nün ertelendiğini açıklayan sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

“Sevgili dostlar , talihsiz bir ev kazası sonucu ayak bileğimden operasyon geçirmek durumunda kaldım . Operasyon başarılı geçti iyiyim. Maalesef sonbaharda çekmeyi planladığımız “ BURSA BÜLBÜLÜ “ filmimizi ileri bir tarihe erteliyoruz Sağlıklı günlerde kavuşmak üzere… ”

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