Ata Demirer: “Umarım herkesin bakmayı seveceği bir çocuk olur”

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Senaryosunu Ata Demirer'in yazdığı, yılın en iddialı komedi filmi ‘Hedefim Sensin' aşkı, heyecanı, macerayı ve en önemlisi de kahkahayı bir araya getirdi. İstanbul'da başlayıp Gökçeada'da devam eden filmin birbirinden değerli oyuncuları basınla buluştu ve heyecanlarını dile getirdi.

YAZDIĞIM FİLMLER BENİM ÇOCUKLARIM'

Ata Demirer: “Bu kendi yazdığım 7. senaryo, bir çocuk daha geliyor. Bu öyle bir duygu ki yazıyorsunuz sizin, çekiyorsunuz sizin ve sonra o çocuğu bırakıyorsunuz, o çocuk artık size ait değil herkese ait oluyor. Umarım herkesin bakmayı seveceği bir çocuk olur” ifadelerini kullandı.

“SICACIK BİR FİLM YAPTIK”

Demet Akbağ: ‘Sosyal medya artık hayatımızın çok içinde. Orada paylaştığımız fotoğraflardan da bir arada olmaktan çok zevk aldığımızı herkes görüyor. Beklentileri karşılayacak sıcacık bir film yaptık”

Gonca Vuslateri: “Çok heyecanlandığım ve mutlu olduğum bir projeydi. Kış ayında sıcacık, gerçek ve samimi sahnelerle dolu bir film oldu”

İlker Aksum: “Bugüne kadar çalıştığım en tatlı ekipti. Bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Umarım seyirci de memnun kalır”

Erkan Can: “Ege sıcağı bir film yaptık. Çok umutluyum ve heyecanlıyım”

ZEKERİYA USTA'DAN GAZETECİLERE ÇİĞ KÖFTE İKRAMI!

Filmde bir çiğ köfte ustası, Zekeriya'yı canlandıran Ata Demirer, gazetecilere çiğ köfte ikram etti.

