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Ata Demirer yıllar sonra büyüdüğü mahalleye gitti

Yeni filmi 'Bursa Bülbülü'nün çekimlerine başlayan komedyen ve oyuncu Ata Demirer, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla hayranlarını duygulandırdı.

Yayınlanma: 09:18 - 08 Haziran 2022 Güncellenme:
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Ata Demirer yıllar sonra büyüdüğü mahalleye gitti

Ata Demirer, yeni sinema filmi ‘Bursa Bülbülü’nün çekimlerine başladığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geçen hafta duyurmuştu. Bu paylaşım hayranları tarafından sevinçle karşılanmıştı.

Demirer, Twitter hesabından yaptığı ve “Mahalleye dönüş” diye yazdığı yeni bir paylaşımla da sevenlerini duygulandırdı.

Filmin çekimlerini çocukluğunun geçtiği Bursa’daki mahallesinde gerçekleştiren oyuncu, çocukken çekildiği pozun aynısını aynı yerde verdi.

Ata Demirer’in cami kapısına yaslanmış eski ve yeni resmini gören takipçiler çok duygulandıklarını dile getirdi.

‘BURSA BÜLBÜLÜ’ FİLMİ HAKKINDA

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği filmin kadrosunda Ata Demirer’in yanı sıra Cem Gelinoğlu, Tarık Pabuççuoğlu, Melek Baykal ve Özge Özacar da rol alıyor. ,

‘Bursa Bülbülü’, 198’'li yıllarda komedyenin doğup büyüdüğü Bursa’da geçen bir müzikal olacak. Filmin senaryosu Ata Demirer’e ait.

Ata Demirer filmde ‘Cengiz Sezen’ isimli bir karaktere hayat veriyor.

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