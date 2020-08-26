Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Ata Demirer’den ‘Analı oğullu’ paylaşım
Ata Demirer’den ‘Analı oğullu’ paylaşım
Oyuncu Ata Demirer, sosyal medya hesabından son zamanlarda yaptığı deniz temalı paylaşımlarına kısa bir ara verdi ve annesiyle birlikte yemek yerken çekilmiş bir karesini takipçileriyle paylaştı.
Magazin 26 Ağustos 2020 - 08:30

Tam bir deniz tutkunu olan ve her yaz mevsimini teknesinde geçiren Ata Demirer, bu sene karantina nedeniyle geç kavuştuğu maviliklerin tadını doyasıya çıkartıyor.

Sosyal medya hesabı üzerinden hemen her gün dalış ve derinliklerdeki balıklar üzerine videolar ve fotoğraflar paylaşan Demirer, bu paylaşımlarına özel bir kare için ara verdi ve annesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

DEMİRER NAZAR BONCUĞUNU UNUTMADI

Birlikte yemek yerken görüldükleri bir kareyi iki milyona yaklaşan takipçisiyle paylaşan Ata Demirer, mutluluk dolu bu fotoğrafa “Analı oğullu” notunu ekledi ve bir de kalp emojisi ile nazar boncuğu emojileri ekledi.

Son güncelleme: 08:31 - 26.08.2020
Etiketler