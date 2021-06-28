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Ata Demirer’den ‘Bozcaada’ mesajı

Yaz aylarını Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde geçiren oyuncu Ata Demirer, daha önce müsilaj görüntüsü paylaştığı Kuzey Ege Denizi'nden son görüntüleri yayınladı: "Müsilaj gitti, deniz cam gibi!"

Güncellenme: 16:39, 28/06/2021
Hayat HaberleriMagazin

Türkiye’nin sahil bölgelerini etkisi altına alan müsilaj önce Marmara Denizi’nde orta çıkmış, ardından Karadeniz ve Çanakkale’ye kadar yayılmıştı. Yılın belli bölümünü Bozcaada’da geçiren komedyen ve oyuncu Ata Demirer, deniz kirliliğine dikkat çekip, müsilajın Kuzey Ege Denizi’ni de etkisi altına aldığını söylemişti.

Ünlü isim Çanakkale’de son durumu paylaştı. Instagram hesabından bir video yayınlayan Demirer, “Şu müsilaj meselesini çok soruyorsunuz, o yüzden şu mesajı bırakayım dedim. Poyraz estiği sürece Kuzey Ege’de müsilaj problemi olamaz” dedi.

“Bakın denize cam!” diyen Demirer, “Çanakkale Boğaz’ından çıkıp, müsiller Atina’ya doğru açık denize doğru gidiyor, akıntı o yönde… Ama ne zaman lodos eser o zaman oluyor! Lodos da yazın üç kez, beş kez oluyor” şeklinde konuştu.

“ÇOK YAZIK ÇOK”

Demirer, haziran ayı başında Marmara Denizi’nde etkili olan deniz salyasını Ege’de fotoğraflamış, “Burası Kuzey Ege. Maalesef salya buraya kadar geldi. Çok yazık çok” demişti.

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Yayınlanma Tarihi:16:00,